Pistoia, Okorn: "Vittoria meritata, i ragazzi sono stati incredibili"

Così Gasper Okorn dopo il successo di Pistoia sul campo di Napoli: "Innanzitutto desidero ringraziare i nostri tifosi che ci hanno seguito a oltre 500km di distanza da Pistoia per supportarci in uno dei momenti più difficili della storia di questo club. Grandi congratulazioni poi ai miei giocatori, sono stati incredibili. Una vittoria meritata, su questo non c’è discussione. La volevamo davvero, abbiamo giocato quarto dopo quarto e alla fine abbiamo colto l’occasione di portarla a casa".