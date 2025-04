Pistoia, Okorn: "Sotto di 20, abbiamo vivacchiato. Qualcuno deve prendersi delle responsabilità"

Il coach dell'Estra è un fiume in piena dopo la sconfitta con Sassari e non risparmia critiche alla sua squadra:"Complimenti a Sassari. Come è successo in altre occasioni, devo dire che mi aspetto di più dalla mia squadra. Sono deluso e gliel’ho detto. La partita è finita nel giro di tre minuti: l’ultimo del primo tempo e i primi due del secondo. Abbiamo fatto delle stupidaggini e poi abbiamo preso un break. Quando andiamo sotto non abbiamo la qualità per riemergere: una volta che andiamo a -20, pensiamo solo a vivacchiare. Non siamo in grado di segnare almeno 70 punti: non puoi vincere con così poco nel basket del ventunesimo secolo. Posso preparare le partite, ma se non abbiamo la qualità che ci serve, ditemi com’è possibile? Non posso andare io a segnare e sotto canestro siamo nulli: qualcuno nello spogliatoio deve prendersi delle responsabilità. Ogni possesso per noi deve essere una questione di vita o di morte, invece ci arrendiamo alle prime difficoltà".