Pistoia, Okorn: "Sono soddisfatto della prova, non del risultato"

Le parole del coach dell'Estra dopo la sconfitta subita al Forum contro Milano: "Abbiamo fatto una partita solida, giocando a tratti anche molto bene nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo calati fisicamente ed è uscita la differenza tecnica con Milano. Eravamo riusciti a toccare il -7 ad inizio quarto periodo prima che con una serie di triple l’Olimpia chiudesse la sfida giungendo fino al +20. Nel complesso sono soddisfatto di come abbiamo giocato, ovviamente non per il risultato. Restano dei buoni segnali in vista del finale di stagione".