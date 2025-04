Pistoia, Okorn: "Sono senza parole, gara tatticamente eccellente"

Il coach dell'Estra manifesta tutta la sua gioia per la grande vittoria sul parquet di Venezia. "Complimenti ai ragazzi per questi prestazione. Sono senza parole. I miei giocatori non hanno mai usato le informazioni tattiche come stasera. Parlo della difesa, che penso sia stata grande, intelligente. Abbiamo fatto quello che volevamo, tranne nell'ultimo quarto. Abbiamo controllato per il resto, tatticamente penso che abbiamo preparato una gara eccellente e i giocatori hanno eseguito bene. Penso che Venezia non ci abbia sottovalutato, ma fossero molto nervosi. Era una gara importante anche per loro, potevano strappare il pass per i playoff. Auguro a loro di entrarci, auguro il meglio al mio amico Neven Spahija".