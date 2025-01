Pistoia, Okorn: “Serve maggior coinvolgimento dalla panchina"

Dopo poco più di una settimana dal suo arrivo in casa Estra Pistoia Basket, ed avendo già archiviato la partita di Brescia con il vice Tommaso Della Rosa al suo posto in panchina, è tempo di presentazione del neo coach Gasper Okorn: “Se guardiamo la classifica non siamo messi bene in questo momento ma siamo qui per cambiare questa situazione il prima possibile – afferma il neo coach di Estra Pistoia Basket – stiamo lavorando su alcuni aspetti, sia offensivi che difensivi, ma dobbiamo ricordarci che non possiamo fare tutto e subito. Io conosco un solo modo per migliorare ed è la mia filosofia: lavorare in palestra il più possibile. Siamo a metà della stagione, questo è il roster e non possiamo certo stravolgerlo pertanto devo tirare fuori il meglio da ognuno dei ragazzi che sono qui e far si che aiutino la squadra a migliorare. Per quanto riguarda il momento attuale, sono venuto qui con le migliori intenzioni e credo che il lavoro potrà pagare. So quello che è successo fino ad ora per il Pistoia Basket ma io devo pensare solo al presente e al futuro: ho parlato col presidente, col direttore sportivo, con tutto lo staff e il mio obiettivo principale è quello di presidiare il mio territorio che è il campo. Quello che mi sento di dire è che per salvare la stagione, e per salvarci in campionato, speriamo che i tifosi ritornino al palazzetto e ci supportino”.