Pistoia, Okorn: "Salvezza? Il match contro Scafati può determinare molte cose"

“Il calendario dice che mancano ancora diverse partite e non sarà l’ultima occasione in senso assoluto ma il match contro Scafati sappiamo che può determinare molte cose in chiave-salvezza – ammette coach Gasper Okorn – per noi sarà come una finale e dobbiamo fare tutto il possibile affinché si possa vincere questa partita. C’è da tirare fuori il carattere, specialmente quando giochiamo in casa e contro squadre del nostro livello: non dico che contro Treviso non abbiamo lottato, perché per tre quarti abbiamo fatto vedere buone cose, ma il problema che vedo principalmente è nella nostra testa. Dobbiamo stare uniti e lottare per 40′ per vincere contro Scafati.