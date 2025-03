Pistoia, Okorn: "Lotteremo fino alla fine"

Il coach dell'Estra ha commentato le novità societarie e si è proiettato alla prossima gara di campionato sul parquet di Tortona. "Fino a poco fa non sapevamo veramente come muoverci, adesso il nuovo Presidente ha dato l’ok per il mercato e quindi abbiamo iniziato a cercare seppur ci sia ormai poco visto che siamo a fine marzo abbiamo speso il visto che ci era rimasto per Allen e sono soddisfatto della scelta perché, tra quelli che mi sono stati proposti, era sicuramente il migliore: può creare tanto anche dal palleggio e potrà essere una freccia in più per sollevare qualche responsabilità in attacco agli altri che ci sono adesso. C’è anche la dose di rischio, visto che arriva da uno stop per infortunio, ma aggiungere un giocatore adesso è un messaggio che lanciamo a noi stessi, ai tifosi e anche agli altri avversari, ovvero che lotteremo fino alla fine. Adesso dovremmo cercare un giocatore comunitario o che abbia già giocato in Italia ma non è un obbligo perché forzare un acquisto adesso potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Vedremo le opportunità che si presenteranno".