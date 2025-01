Pistoia, Okorn: "L’importante sarà evitare di giocare come vuole Varese"

Gasper Okorn, coach Estra Pistoia: “Troviamo una squadra molto simile a Trieste, alla quale piace tentare la conclusione già nei primi 5-6 secondi dell’azione e lo fanno, spesso, in maniera molto individuale, con tanti uno contro uno: non hanno un ala forte di ruolo ma giocano contemporaneamente con tante guardie in campo e per poterli contrastare dovremo essere bravi nella difesa individuale. Sappiamo poi che, allo stesso tempo, oltre a segnare tanto subiscono anche molto e quindi il segreto da svelare sarà quello di essere pazienti. Ci sarà da fermarsi, magari tentare 2-3 pick’n’roll anche nella stessa azione ma a quel punto sono sicuro che ci troveremo liberi per tirare da sotto oppure per aprire sugli esterni. L’importante sarà evitare di giocare come vogliono loro, altrimenti sarebbe un suicidio garantito. Per quanto riguarda noi, invece, sto cercando di far comprendere quanto più in fretta gli aspetti difensivi perché aiuterà nella gestione delle gare, anche se un conto è farlo e un conto parlarne”.