Pistoia, Okorn: "In questa situazione non è facile allenarsi"

“Si capisce bene che, in questa situazione, non è facile allenarsi anche se noi facciamo il massimo possibile e continueremo a lottare in campo per difendere questa maglia – afferma il coach di Estra Pistoia Basket – adesso il calendario, purtroppo, non ci aiuta avendo di fronte a noi delle sfide difficili: per questo dico che non dobbiamo nemmeno più preoccuparci delle altre ma, piuttosto, pensare a noi stessi. Sempre a proposito del lavoro che portiamo avanti, devo dire che quando ci alleniamo divento ottimista perché vedo delle buone cose in palestra. Poi, però, arriva la domenica e ci troviamo di nuovo davanti a tutte le difficoltà che la partita si porta dietro e, così, ogni lunedì c’è da ricominciare lasciandosi alle spalle una nuova sconfitta. Di conseguenza nemmeno per i giocatori diventa facile lavorare ma dobbiamo solo guardare avanti e affrontare al meglio le sfide che ci aspettano”.