Pistoia, Okorn: "Complimenti a Tortona, mi aspetto di più dalla squadra"

Il coach dell'Estra ha analizzato a fine gara il pesante ko in casa di Tortona, lanciando un messaggio alla squadra. "Faccio i complimenti a Tortona perché hanno meritato dal primo all’ultimo minuto. Mi aspetto sinceramente di più dalla squadra, nonostante tutto. Non siamo mai entrati in partita e abbiamo commesso una marea di errori sia in attacco che in difesa, penso alle 18 palle perse. Oggi la nostra è stata davvero una brutta prestazione. Ci aspettiamo di più, non abbiamo scuse. Ovviamente non possiamo ritenerci soddisfatti del risultato".