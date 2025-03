Pistoia, Okorn: "Abbiamo dei limiti a livello di roster"

Gasper Okorn, coach Estra Pistoia: "Per quanto riguarda il campo, dobbiamo essere onesti: è chiaro che in questo momento abbiamo dei limiti a livello di roster, sia dal punto di vista offensivo che difensivo. Michael Forrest sicuramente è una delle risorse e delle armi principali che abbiamo ma, se provo a guardare la realtà dal punto di vista del nostro avversario, questo gli rende la vita più facile perché sanno esattamente chi è il nostro uomo più pericoloso. L’esempio è stata l’ultima partita con Brescia dove hanno messo tutti i loro difensori più forti, a rotazione, contro di lui. Niente da stupirsi, rientra nella norma: anche io, se dovessi preparare una partita contro di noi, farei lo stesso piano partita. Giocatori come Forrest hanno un grosso lavoro da fare in difesa, correre per tutto il campo e, oltre a questo, ci si aspetta sempre che creino qualcosa in attacco dopo un grande dispendio di energie. La scorsa partita sono stati Kemp e Paschall a prendersi qualche responsabilità in più ma ripeto, essendo corti a livello numerico, dovremo trovare un equilibrio e studiare delle soluzioni con i giocatori che abbiamo”.