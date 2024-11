PISTOIA, MARKOVSKI: "EVIDENTE CHE CONTRO SASSARI SARÀ COMPLICATO"

“Troviamo una squadra che forse merita anche più dei due punti che ha attualmente in classifica – ammette coach Zare Markovski – così come del resto dice la storia di Sassari da diversi anni a questa parte. Perciò è evidente che sarà un match complicato: innanzitutto, dovremo adattarci contro le loro qualità che sono ben bilanciate. A partire dagli esterni, con un giocatore come Bibbins che vedo che sta cominciando a sentirsi meglio nel nostro campionato, passando poi per i lunghi dove è prezioso l’apporto che riesce a dare un talento come Bendzius che ha grandi motivazioni dopo il lungo stop che ha patito: quindi dico che dovremo affrontarli con la giusta attenzione”.