Pistoia, il nuovo acquisto è Derek Cooke Jr.

Il 2025 dei comunicati di LBA si apre con quello dei biancorossi toscani: "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 annuncia di aver perfezionato l’accordo, fino al prossimo 30 giugno, con il pivot Derek Cooke Jr. Il giocatore indosserà la maglia numero 10. Ha iniziato l’attuale stagione in Liga ACB in Spagna con il Lleida disputando 10 gare con 5 punti e quasi 6 rimbalzi di media in 19′ di utilizzo col 65% da 2". Non è scontato che il lungo ex Trieste, Treviso e Trento sia disponibile già per la sfida con l'Olimpia Milano (domenica 5, ore 17).