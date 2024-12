Pistoia, Della Rosa: "Okorn ha avuto un approccio molto positivo"

“Gasper Okorn ha avuto un approccio molto positivo con la squadra ed un aspetto è stato fondamentale per me ovvero mettere delle regole soprattutto all’interno del campo – aggiunge Tommaso Della Rosa – a livello di staff ci dobbiamo settare, come normale che sia dopo soli tre giorni, ma il tempo non mancherà per parlare ed aggiustare situazioni che non hanno funzionato nei mesi precedenti. I giocatori li ho visti e sentiti molto motivati, mi auguro che questo possa andare avanti per il resto della stagione. Troviamo una delle squadre più in forma del campionato in questo momento: è ovvio che giocatori come Della Valle e Bilan sono dei fattori che creano vantaggi per loro stessi e per i compagni. Mi piace molto come si è approcciato coach Peppe Poeta alla squadra, lasciando alcune cose dello scorso anno e apportando alcune sue idee. Pur essendo meno lunghi dell’anno passato, hanno gerarchie ben definite e tutti sanno quel che devono fare, si meritano il posto in classifica dove sono adesso”.