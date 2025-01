Pistoia, Christon eguaglia il proprio "season high" firmando 29 punti

L'MVP della partita è stato Semaj Christon, autore di 29 punti per la seconda volta in questa stagione (lo aveva già fatto contro Trento). 6 gli assist distribuiti dal play di Pistoia che sale quinto posto della classifica stagionale dei migliori passatori. Contro Varese, Christon ha chiuso con 36 di valutazione, il terzo dato più alto in carriera in Serie A dopo il 38 firmato nella gara già citata contro Trento e il 37 fatto registrare nella stagione 2022/23 con la maglia di Tortona contro la Virtus Bologna.