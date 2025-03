Pistoia non può allenarsi, PalaCarrara chiuso per allerta meteo

è il caso di dire che, per l'Estra Pistoia, piove sul bagnato. Questo il comunicato, emesso nella serata di ieri, della società biancorossa: "A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che alla luce dell'ordinanza firmata dal sindaco Alessandro Tomasi sulla chiusura, prevista per venerdì 14 marzo di scuole e impianti sportivi a causa dell'allerta meteo, la seduta di allenamento dei nostri ragazzi non si terrà in quanto il PalaCarrara rimarrà chiuso. Contestualmente sono sospesi anche gli allenamenti del settore giovanile". La trasferta a Trento (domenica 16, ore 17.30) non è preparata quindi nel migliore dei modi.