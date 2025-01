Picchi punta su Tortona: "Alzare un trofeo? Arriverà il nostro turno"

Quanto manca a Tortona per arrivare a lottare per alzare trofei stabilmente?

"Credo che al Derthona non manchi nulla per competere ad alto livello e credo che la squadra in questi anni lo abbia dimostrato. Vogliamo essere un club che partecipa ai play-off, partecipa alle Final Eight, arriva sempre al momento della stagione in cui si gioca per vincere un trofeo. Poi nello sport la differenza tra vincere e non vincere a volte è un dettaglio, è un infortunio, è un tiro che entra per un colpo di fortuna, ma io penso che il nostro obiettivo sia quello di rimanere sempre a competere. Se stai sempre seduto a quel tavolo, il tuo turno arriva".