Tortona, Picchi: "Playoff LBA? Ci sono 9 ballerini e 8 sedie"

All'interno di una lunga intervista concessa all'edizione di Alessandria de La Stampa, il presidente della Bertram Yachts Tortona Marco Picchi ha riepilogato l'andamento stagionale dei Leoni, reduci da 4 vittorie consecutive tra LBA e BCL: "Siamo assolutamente in linea con gli obiettivi stagionali, qualificazione alla Final Eight e, soprattutto, un cammino in Europa di alto livello, che ci consente di giocarci tutto il 26 marzo in casa contro Würzburg per centrare una storica qualificazione nelle prime 8 di BCL. Come sempre, in una stagione ci sono alti e bassi, anche fisiologici dal momento in cui si è giocato in 3 competizioni. Obiettivi in LBA? Come il gioco che si faceva da bambini, ci sono 9 ballerini e solo 8 sedie disponibili: quando si spegnerà la musica qualcuno resterà inevitabilmente in piedi. È il frutto di una lega che ha alzato di molto il suo livello, ci sono almeno 9 squadre molto competitive con budget importanti. Era facilmente prevedibile: Trapani e Trieste sono due matricole solo sulla carta, ma nei fatti due top team. Un occhio già al mercato estivo? Tendenzialmente il Derthona vuole tenere 6 giocatori bravi e cercare ogni anno di fare meglio. Con molti di loro siamo alla ricerca di un accordo per il futuro, perché la nostra volontà è di continuare ad avere con noi i migliori".