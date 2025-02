La Finlandia ha ospitato la Serbia in un match importante per il proprio percorso nelle EuroBasket 2025 Qualifiers, ma ne è uscita sconfitta con il risultato di 95-105. Gli ospiti hanno giocato una partita discontinua nel primo tempo, ma dopo l’intervallo hanno messo in campo tutto il proprio talento e la propria solidità difensiva, piazzando un parziale di 14-28 che ha indirizzato l’incontro.