Trapani, Petrucelli: "Trento? Partita divertente, loro allenati molto bene"

Sulle colonne del Giornale di Sicilia, John Petrucelli (guardia/ala Trapani Shark) ha approfondito alcuni temi legati all'attualità dei siciliani, tra la vetta della classifica in LBA e l'imminente scontro al vertice a Trento (domenica 2 febbraio, ore 18.15): "Siamo felicissimi di come sia andata l'ultima partita. Probabilmente è stata la prima gara della stagione in cui abbiamo fatto una prestazione completa per 40'. Secondo me, difensivamente parlando, è stata una delle nostre migliori partite. Eravamo tutti connessi. Siamo stati molto fisici, aggressivi, abbiamo reso la nostra difesa il nostro attacco. Ora però dobbiamo lasciarcela alle spalle e concentrarci sulla partita con Trento. Loro sono allenati molto bene, stanno avendo una stagione straordinaria. Avevamo vinto la prima sfida in casa ma sappiamo che saranno ancora più forti per cercare di prendersi la rivincita. Loro sono una squadra forte, hanno tanti grandi giocatori. Ci aspettiamo una partita davvero difficile in casa loro, ma siamo pronti alla sfida. Speriamo che ci siano anche i tifosi, sappiamo che si spostano ovunque per noi. Siamo carichi e pensiamo che possa essere una partita divertente".