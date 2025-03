Gianni Petrucci, presidente FIP, ha parlato del progetto NBA Europe al Corriere dello Sport: "Il progetto è certamente entusiasmante, ma bisognerà usare tutte le cautele. La NBA resta il sogno di chiunque e quando si muove una federazione non può essere contraria, non avrebbe neanche la forza di fermarlo. Milano è un monumento, come lo è Armani e tutto lo staff. Roma è conosciuta in tutto il mondo. Sarebbe veramente un bel sogno vedere nel nuovo progetto Milano e Roma".