Treviso, Pellegrino: "Posso considerarmi completamente guarito"

Intervistato insieme ad Achille Polonara, Francesco Pellegrino (centro Nutribullet Treviso) ha affrontato su La Tribuna la propria esperienza legata al rientro in campo dopo la malattia (seminoma maligno): "È successo quasi per caso, mi sono sottoposto a un controllo urologico per mia sicurezza, non è una cosa comune da fare in giovane età. Lì ho scoperto di avere questo seminoma maligno. È successo lo scorso 10 giugno, per fortuna nel giro di una settimana ero già in ospedale per l'operazione. Non ho dovuto fare chemioterapia, radioterapia né operazioni chirurgiche. È andata davvero bene, ora posso considerarmi completamente guarito, ma ovviamente devo tenermi controllato periodicamente, ogni 3 mesi circa. Io e Polonara? Ci siamo incontrati a un raduno giovanile tanti anni fa, poi lui ha fatto tutt'altro tipo di carriera e si è meritato ogni successo che ha avuto. L'anno scorso avevo visto la sua video intervista pubblicata sul canale YouTube di LBA in collaborazione con "La Giornata Tipo" e devo dire che gli sono molto grato perché in qualche modo la sua storia ha influito sulla mia scelta di farmi un controllo. Non è una cosa che ti ordina il medico di base, ma è un gesto semplice che può prevenire complicazioni ben peggiori: consiglio a tutti di controllarsi con regolarità".