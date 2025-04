Trento, Pecchia: "Ellis? Ce lo godiamo il più a lungo possibile"

Intervistato su "Il T Quotidiano" dopo la vittoria sulla sirena da ex a Cremona, Andrea Pecchia (ala Dolomiti Energia Trentino) ha parlato del momento vissuto dall'Aquila: "Sicuramente non è stata una delle nostre prestazioni più brillanti, ma siamo stati bravi a rimanere sempre in partita anche sul -10 per poi piazzare il colpo decisivo grazie alla prodezza di Ellis. Serate così servono per far crescere il gruppo e la consapevolezza dei nostri mezzi. Il talento di Quinn penso sia sotto gli occhi di tutti, stiamo parlando di un giocatore che già ora può spostare gli equilibri e ha solo 21 anni. Vedo con quanta serietà si allena tutti i giorni, sono certo che i suoi margini di crescita siano enormi. Intanto ce lo godiamo noi il più a lungo possibile. Trasferta a Trieste (sabato 19, ore 20)? Siamo attesi da un'altra bella sfida con una squadra che in classifica ha solo 4 punti meno di noi. Nell'ultimo turno sono stati superati piuttosto nettamente da Venezia, saranno spinti da una grande voglia di rivincita. Noi non abbiamo alcuna intenzione di fare sconti a nessuno, vogliamo chiudere al meglio il campionato".