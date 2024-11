CREMONA: UFFICIALE L'ARRIVO DI PAYTON WILLIS

Colpo grosso della Vanoli Cremona che riporta in Italia Payton Willis. Il 26enne americano ha firmato fino al termine della stagione: "Sono entusiasta - ha dichiarato la guardia ex Tenerife - di far parte della Family e di lavorare con la squadra. Non vedo l'ora di iniziare questa esperienza e competere al fianco di questi ragazzi". Nello scorso campionato Willis si era messo in mostra a Pistoia lasciando il segno con medie di 16 punti (39.6% da 3 punti), 4 rimbalzi e 2.1 assist a partita, con un record di 36 punti, il 9 dicembre 2023, nella partita vinta in trasferta contro Tortona.