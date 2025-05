Come anticipato da Superbasket nella serata di ieri e confermato in mattinata da vari quotidiani, Federico Pasquini non rinnoverà il contratto da General Manager che lo lega alla Dinamo fino al 30 giugno. Coinvolto tra dirigenza e staff tecnico dei biancoblu dal 2011, il futuro di Pasquini potrebbe portarlo ora alla Nutribullet Treviso, prendendo il posto dell'attuale DS Simone Giofrè (anch'egli in scadenza di contratto al 30 giugno 2025).