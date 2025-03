Livorno, torna in campo la Nazionale Basket Artisti: tutte le informazioni

Una grande festa. La Nazionale Basket Artisti festeggia i 25 anni e, per l'occasione, insieme a Misericordia Campi Bisenzio e il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Livorno e Comune di Campi Bisenzio, ha organizzato le cose in grande. Martedì 8 aprile 2025 andrà in scena al PalaMacchia di Livorno l'imperdibile match che riunirà tutti gli artisti e sportivi che hanno giocato nel team dal 2000 ad oggi: le due squadre capitanate da Massimo Giletti e Dj Ringo si affronteranno in una partita indimenticabile a sfondo, come di consueto, benefico.