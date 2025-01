Trieste, Brooks non si accontenta: "Dobbiamo migliorare il rendimento in casa"

Si sta per concludere un girone d'andata straordinario per la Pallacanestro Trieste, che nel giro di pochissimi mesi ha centrato prima la promozione in LBA Serie A e poi la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Manca una sola gara, da giocare in casa contro l'Estra Pistoia e da non fallire. Parola di Jeff Brooks, che a SportMediaset ha parlato così: "Ci stiamo preparando come facciamo sempre, lavoriamo per competere al nostro miglior livello. Pistoia ha inserito nuovi giocatori, stiamo studiando come difendere e come attaccarli. Ma la cosa più importante ora è capire come affrontare le partite in casa, ne abbiamo perse troppe nel girone d'andata".