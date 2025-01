Napoli, ipotesi Tariq Owens per sostituire Bentil

Preso atto dell'esercitazione della clausola di uscita prevista nel contratto firmato da Ben Bentil (a momenti è atteso l'annuncio dell'accordo fino al termine della stagione con l'ASVEL), Napolibasket ha individuato in Tariq Owens il profilo ideale per coprire il buco nello spot di centro. Le tempistiche dell'operazione, appresa la volontà del giocatore di tornare a Napoli dopo la stagione 2023/24 vissuta in Campania, dipendono da quando la Vanoli Cremona riuscirà a cautelarsi con un sostituto.