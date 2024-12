Treviso, Olisevicius ha scelto: "Coppa Italia? No, preferisco i play-off"

Hai ulteriormente alzato il livello della tua pallacanestro rispetto all’anno scorso: cosa è cambiato?

"Non so dire cosa sia cambiato, l’anno scorso sono arrivato a metà stagione. Per me è stato più difficile, avevo bisogno di tempo per adattarmi. Quest'anno è stato diverso perché ho iniziato la stagione che ero già qui. Mi conosco, cerco di dare il meglio ogni giorno".