Olimpia, rottura del crociato per Gudaitis: stagione finita

03/02/2019

Stagione finita per Arturas Gudaitis . Come si temeva, gli esami effettuati dopo l'infortunio riportato nella gara di Gran Canaria hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore della capsula articolare e della tibia prossimale del ginocchio sinistro. Per il pivot lituano, che ha già iniziato il percorso terapeutico, si parla di almeno sei mesi di stop assoluto . Una perdita pesante per Milano, che comunque non tornerà sul mercato .

"La squadra dovrà dimostrare di recepire queste mutazioni in corso d’opera ricostruendo la solita chimica di squadra per produrre un gioco efficace - ha spiegato il presidente Livio Proli -. Coach Pianigiani con tutto lo staff dovranno fare l'ennesimo sforzo per assorbire questi 'cambiamenti forzati' e trasformarli comunque in opportunità per tutti". "Abbiamo un roster lungo e di qualità proprio per affrontare queste situazioni anche se non sarà semplice - ha aggiunto -. Ma il nostro senso del dovere e la nostra volontà ci spingono a competere per tutti gli obiettivi stagionali senza alibi e rispondendo con i fatti senza troppe parole. Speriamo a questo punto di non avere altri infortuni avendo già pagato dazio in tal senso".