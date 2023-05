Basket, Serie A: l'Olimpia chiude in vetta, Virtus seconda

basket serie a

L'Armani batte 79-67 Sassari, rendendo inutile il successo di Bologna su Varese. Retrocedono Verona e Trieste

© italyphotopress La Regular Season della Serie A di basket si chiude con i successi di Olimpia Milano e Virtus Bologna: Messina batte 79-67 Sassari e, per via degli scontri diretti, conquista la vetta davanti alla formazione di Scariolo, che supera 98-82 Varese ma resta seconda. Venezia travolge 107-73 Treviso e conquista il fattore campo nel playoff contro i sardi. A retrocedere insieme a Verona è Trieste, che perde a Brindisi, salve Reggio Emilia e Scafati.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-67

La volata per il primo posto se la aggiudica l'Olimpia, che batte 79-67 Sassari e resta davanti alla Virtus Bologna: avrà il fattore campo per tutti i playoff. Gli uomini di Messina partono male (9-18), ma rimontano nella fase centrale di gara e alla fine chiudono a +22, archiviando la pratica ben prima del periodo conclusivo. I migliori sono Napier e Voigtmann, che mettono a referto rispettivamente con 19 e 13 punti. Finisce male, invece, per il Banco di Sardegna, che non va oltre i 13 di Stephens e, soprattutto, perde il fattore campo nei playoff: inizierà la serie a Venezia contro la Reyer.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-OPENJOMBETIS VARESE 98-82

Il successo dell'Olimpia rende inutile il 98-82 con cui la Virtus Bologna si impone su Varese, salva con un turno d'anticipo. Il match della Segafredo Arena resta in equilibrio soltanto per un tempo, poi il 47-37 di secondo e terzo periodo valgono l'allungo decisivo per gli uomini di Scariolo. Il 28-21 dei 10 minuti finali certifica il successo di Bologna, che chiude però seconda in classifica. Sono 16 punti per i top scorer delle due squadre: li realizzano Belinelli per Bologna e De Nicolao e Woldetensae per l'Openjobmetis, che chiude una stagione travagliata con la salvezza.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO-BERTRAM YACHTS DERTHONA TORTONA 82-78

Qualificazione in extremis ai playoff per Pesaro, che batte 82-78 Tortona e chiude ottava grazie al ko in extremis di Brescia a Scafati: sfiderà Milano nel primo turno della post Season. Decisivo il primo tempo da 50-35 per la Carpegna Prosciutto, che trema poi di fronte al 24-13 per la Bertram nel terzo quarto ma gestisce nel finale. Fondamentali i 17 punti di Delfino, mentre non bastano i 25 e i 19 di Macura e Christon per Tortona, che se la vedrà con Trento.

HAPPY CASA BRINDISI-PALLACANESTRO TRIESTE 92-70

Brindisi chiude al settimo posto la Regular Season nonostante il travolgente 92-70 su Trieste che, invece, retrocede visto il successo di Reggio Emilia. Brindisi si prepara così ad un'intensa serie di playoff: se la vedrà con la Virtus Bologna partendo alla Segafredo Arena. Beffa clamorosa, invece, per Trieste, fuori soltanto per il minor numero di punti segnati nei confronti diretti con l'Unahotels e ko nonostante i 28 punti di uno scatenato Bartley.

UMANA REYER VENEZIA-NUTRIBULLET TREVISO 107-73

Non c'è gara a Venezia: la Reyer travolge 107-73 Treviso e si prende il quarto posto ai danni di Sassari, battuta a Milano. La serie playoff inizierà così nella laguna, visto il vantaggio nei confronti diretti con i sardi. Match senza storia: a fine primo periodo è già 38-14, mentre all'intervallo è 68-32. Doppiata la Nutribullet, che si presentava al match senza velleità di classifica ma che va ko nonostante i 17 punti di Iroegbu e Zanelli, mentre il migliore per la Reyer è Spissu a quota 16.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 94-70

Salvezza per Reggio Emilia, che batte 94-70 la Dolomiti Energia e si garantisce la permanenza nella Serie A in virtù del maggior numero di punti segnati nei confronti diretti con Trieste. All'intervallo è 51-33 per l'Unahotels, che allunga ulteriormente dopo l'intervallo lungo e gestisce nel finale. Fondamentali i 16 punti di Olisevicius e i 15 di Hopkins e Reuvers, in un match che si chiude dopo tre quarti di gara visto l'81-49 dei primi tre periodi. Chiude comunque al sesto posto, invece, Trento, che se la vedrà nel primo turno dei playoff con Tortona.

TEZENIS VERONA-GEVI NAPOLI BASKET 82-88

Napoli ottiene la salvezza grazie all'88-82 in casa di Verona, già sicura di retrocedere prima dell'ultima giornata. I campani trovano una grande rimonta grazie al 28-19 dell'ultimo quarto, ribaltando il 63-60 per la Tezenis a 10 minuti dalla sirena conclusiva. Decisivi i 21 di Stewart e i 18 di Wimbush, mentre non bastano i 18 di Anderson a Verona, che chiude la sua stagione nel massimo campionato italiano di basket con una sconfitta.

GIVOVA SCAFATI-GERMANI BRESCIA 92-88

L'impresa di giornata la firma Scafati, che ottiene una clamorosa salvezza battendo in rimonta Brescia, a sua volta eliminata dalla post Season. I giochi sembravano fatti dopo tre quarti, con Brescia ampiamente avanti. Eppure, il clamoroso 27-6 dell'ultimo quarto in favore della Givova ribalta un intero campionato: in zona salvezza e in zona playoff. L'eroe per i campani è Logan, autore di 25 punti, così come i 18 di Pinkins e Thompson, oltre ai 10 di Hannah. Non bastano i 18 di Petrucelli per la Germani, che viene scavalcata da Pesaro e chiude al nono posto per gli scontri diretti.