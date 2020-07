Olimpia Milano, parla Datome: "Lavorerò per meritarmi l’affetto che sto ricevendo”

"E’ una nuova pagina di vita e della mia carriera in una società storica e ambiziosa. Non vedo l’ora di cominciare per costruire ciò che vogliamo diventare. Lavorerò per meritarmi quotidianamente l’affetto che sto ricevendo”. Parole e musica Gigi Datome che è carico per una nuova avventura che lo porta, questa volta, in Italia e a Milano, in particolare, a vestire la maglia dell'Olimpia. Il capitano della Nazionale arriva alla corte di coach Messina dopo un girovare che lo visto giocare in Nba e poi in Turchia con la maglia del Fenerbahçe.