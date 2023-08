Giorgio Armani porta in Italia uno dei "4" più forti in Europa, ex Barcellona con grossa esperienza anche in Nba

© Getty Images Tanto tuonò che piovve: Nikola Mirotic è ufficialmente un giocatore dell'Olimpia Milano. Dopo una trattativa infinita, che è sembrata più volte sul punto di naufragrare a causa dell'inserimento di altre grandi formazioni internazionali, Giorgio Armani regala a Ettore Messina un'ala grande di livello mondiale. Tiratore mortifero e ottimo rimbalzista, il montenegrino naturalizzato spagnolo sarà una pericolosissima arma offensiva in mano ai milanesi. Firma un contratto triennale con la squadra biancorossa.

Il regista di questa operazione, Giorgio Armani, ha commentato l'ingaggio di Mirotic: "Quando si è manifestata la possibilità di portare Nikola Mirotic a Milano, io e Leo Dell’Orco ci siamo detti che avremmo dovuto fare tutto il possibile, pur rispettando i nostri principi, per trasformare questa opportunità in realtà."

Il giocatore spagnolo ha commentato il proprio arrivo in Italia: "Cercherò di dare tutto il mio meglio per ricompensare la fiducia che il Signor Armani e il Presidente Dell'Orco mi hanno dimostrato. Sono anche molto contento di tornare a giocare per coach Messina che ho incontrato quando ero agli inizi. Sono certo che la prossima sarà una stagione divertente e che i nostri tifosi saranno orgogliosi di noi."

Classe 1991, arriva al Forum da giocatore maturo e con tantissima esperienza non solo Europea, ma anche Nba. Ha giocato infatti dal 2014 al 2018 nei Chicago Bulls, per poi passare ai New Orleans Pelicans nel 2018-2019 e concludere la propria esperienza oltreoceano come supporting cast di Antetokounmpo ai Milwaukee Bucks. Poi il ritorno a Barcellona, con un contratto principesco da 5 milioni l'anno: è stato per 4 anni il più pagato giocatore in Europa. A Milano percepirà una cifra inferiore, ma resterà comunque uno dei più pagati del continente.