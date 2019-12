Olimpia Milano, colpo di Natale: è fatta per Keifer Sykes 

UFFICIALE

"È fatta per Keifer Sykes. Buon Natale a tutti voi!". L’Olimpia Milano fa un regalo ai propri tifosi e annuncia il giocatore statunitense, che torna in Italia dopo la grande stagione dello scorso anno in maglia Sidigas Avellino (17,1 punti e 4,1 rimbalzi con il 40% da tre). Olimpia Milano, pioggia di peluche per i bambini









Ultima partita in casa prima del Natale per l'Olimpia Milano che ha celebrato il "Christmas Game" con la raccolta di peluche per i bambini della clinica pediatrica De Marchi (“Teddy Bear Toss”, al primo canestro dal campo della partita) e dell’area pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO,















Sykes, che che può ricoprire all’occorrenza sia il ruolo di guardia sia quello di play, lascerà la Cina e i Guangzhou Long Lions, dove era in prestito, per unirsi alla squadra di Ettore Messina, in cerca da tempo di una combo guard. L'Olimpia è rimasta stregata da lui lo scorso 30 dicembre, quando segnò 31 punti e Mike James non riuscì proprio a marcarlo.

L’esordio dovrebbe avvenire il prossimo 3 gennaio in Eurolega contro San Pietroburgo, prima del derby in programma due giorni dopo contro Cantù.