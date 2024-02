Olimpia, arriva il Real Madrid. Messina: "Ci proveremo"

EUROLEGA

Le sconfitte con Panathinaikos ed Efes hanno praticamente scritto la parola fine sulle speranze post season per la squadra di Messina. Contro il Real Madrid serve comunque una prova d'orgoglio

© IPA Nove partite ancora da giocare, un record (10 vittorie e 15 sconfitte) che parla chiaro. I play-in per l'Olimpia Milano rimarranno con ogni probabilità un miraggio. Servirebbe una clamorosa inversione di marcia, servirebbero almeno 7 vittorie per raggiungere un obiettivo che a inizio stagione sarebbe stato perfino stretto rispetto alle ambizioni del club di Giorgio Armani.

Ci sarà un Forum tutto esaurito per la gara contro i dominatori assoluti della regular season. Il Real Madrid, che fin qui ha perso solo 3 gare in 25 giornate, dovrebbe ritrovare anche Tavares e Llull dopo i rispettivi infortuni. E ci sarà sicuramente Sergio Rodriguez, ex amatissimo dal pubblico milanese.





© IPA



“Siamo coscienti di affrontare i Campioni d’Europa in carica - sono le parole di Ettore Messina - e intendiamo farlo con umiltà e rispetto per quello che sono e rappresentano. Al tempo stesso, vogliamo migliorare la qualità del nostro gioco per tutto l’arco dei 40 minuti e tentare di vincere una partita di grandissimo prestigio”.



Nella gara di andata al WiZink Center l'Olimpia bene per tre quarti, ma nulla potè nell'ultimo periodo quando la squadra di Chus Mateo trascinata da uno straordinario Sergio Llull (autore di ben 5 triple) piazzò il parziale decisivo che regalò ai blancos la vittoria (88-71).