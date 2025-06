Tortona, il nuovo lungo è Dominik Olejniczak

Un rendimento mantenuto nelle 9 gare disputate in BCL, dove è stato tra i primi rimbalzisti (7.2) e per percentuali al tiro da due (68.4%) della competizione europea, cifre che insieme ai 10.1 punti e 14.2 di valutazione in 22.0’ per partita hanno contribuito al raggiungimento del Play-In, poi perso nella decisiva gara-3 contro il Galatasaray. Nella sua annata europea spicca la doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi per 30 di valutazione contro un’avversaria blasonata ben nota al Derthona, La Laguna Tenerife.