Pistoia, Okorn: "Dobbiamo essere quelli del 2° tempo"

Nella pancia del PalaCarrara, Gasper Okorn (coach Estra Pistoia) ha commentato così il 111-96 dei suoi ottenuto in rimonta sull'Openjobmetis Varese: "Voglio congratularmi con i giocatori, sono orgoglioso di loro per questa vittoria. Ringrazio i fans, abbiamo bisogno di loro. Abbiamo bisogno di questo supporto, non solo stasera ma da qui fino a fine stagione. Lo sentiamo ed è importante per noi. Nello spogliatoio non è stato un intervallo tranquillo. Nessuno ha urlato ma ho fatto un discorso motivazionale, sul fatto che giocavamo in casa e che i tifosi meritavano di più di quanto stavamo mostrando. Non potevamo essere quelli del primo tempo, è stato qualcosa di disgustoso. Anche il capitano ha fatto un discorso nello spogliatoio. Sono contento lo abbia fatto e che i giocatori lo abbiano ascoltato. Per noi può essere la luce in fondo al tunnel. L’attacco poi arriva ma voglio guerrieri in campo. Dobbiamo lottare, specialmente quando giochiamo al PalaCarrara. Non so perché abbiamo bisogno di un tempo per far vedere ciò che sappiamo fare e quello che abbiamo preparato. È stata una gara simile a quella di Trieste, se non per il fatto che giocassimo in casa, in cui loro correvano e hanno provato a scappare e noi eravamo dietro a inseguire. Mi sento responsabile di quanto successo nel primo tempo. La differenza è stata giocarla in casa con il supporto dei nostri tifosi. Questa vittoria è sicuramente molto importante per noi. Forse cambierà qualcosa o forse no, ma da ora in poi dobbiamo essere quelli del secondo tempo. Finché sarò qui farò di tutto per vincere, pur non avendo scelto questi giocatori sento questa squadra come la mia. Paura? È la peggior avversaria di ogni squadra. Se l’avversario annusa la paura ne approfitta".