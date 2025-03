Pistoia, Okorn: "Ogni avversario ci è superiore"

Dalla sala stampa del PalaCarrara, Gasper Okorn (coach Estra Pistoia) ha commentato la sconfitta maturata con Trieste (69-89) e le mosse che attendono i biancorossi sul mercato. Queste le parole, riportate anche da PistoiaSport: "Siamo frustrati, questo è evidente. Non mi voglio lamentare, ma è chiaro che così non è facile sia psicologicamente che nella pratica. Non inizieremo a darci addosso gli uni con gli altri, ma le percentuali scarse e i tiri facili non segnati sono davanti agli occhi di tutti. Detto questo, continueremo a combattere. Non è un segreto che, in qualsiasi posizione, ogni avversario ci è superiore: posso preparare la partita dal punto di vista offensivo e difensivo, tecnico e tattico, ma la difficoltà resta. Abbiamo avuto più volte tiri aperti e non abbiamo segnato. Abbiamo avuto appoggi facili e non abbiamo segnato. Cosa possiamo fare adesso? Solo preparare le gare lavorando in palestra. Non voglio alibi: siamo esseri umani e sappiamo che questi 40 giorni che restano alla fine non saranno facili. Un nuovo giocatore? Probabilmente non ne prenderemo un altro, ma non è la domanda per me. Se me lo chiedete, ne prenderei altri 3 o 4, ma questo non è il più grande problema al momento. Gli italiani? Inutile parlare di loro adesso, visto che giocano tanti minuti perché non abbiamo alternative. Combattono, danno del loro meglio, ma questi minutaggi non li raggiungerebbero a cose normali".