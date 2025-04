Pistoia, Okorn: "Finire nella maniera più professionale possibile"

Estra Pistoia-Dinamo Sassari (oggi, 17.30) è stata presentata in conferenza da Gasper Okorn, coach dei toscani. I biancorossi saranno ancora privi dell'infortunato Kemp: "Rispettiamo Sassari, che arriva qui dopo 3 vittorie consecutive. Al momento non sappiamo se potranno contare su Halilovic (ha saltato anche l’ultima partita, ndr) ma sono una buona squadra che è in salute e con un gruppo di italiani che possono fare la differenza. I nostri avversari partono favoriti quando inizia il match ma noi giochiamo in casa e in questi giorni ho visto la squadra allenarsi molto bene: abbiamo preparato la sfida concentrandoci nei vari focus tattici, metteremo tutto quello che abbiamo in campo per giocare al meglio cercando di trovare la vittoria. Noi vogliamo finire la stagione nella maniera più professionale possibile: un singolo giocatore, in poche partite, non potrà cambiare molte cose all’interno della squadra. Purtroppo, a oggi, non sappiamo ancora quando Kemp potrà tornare con noi: Valerio-Bodon insieme ad Allen saranno sicuramente utili per allenarci bene a prescindere da quello che sarà il risultato finale in campionato. Proprio per quanto riguarda il nuovo arrivato, ha finito adesso la stagione in G-League perché la sua squadra non si è qualificata per i playoff e quindi era disponibile: è andato via dall’Ungheria giovanissimo, non ha mai giocato in un campionato importante europeo e per lui è sicuramente una sfida. L’ho conosciuto l’estate scorsa con la Nazionale: dovrebbe andare a rimpiazzare, in futuro, i giocatori più esperti che attualmente fanno parte della squadra. È un 2.06 in grado di fare principalmente il “3” ma sa portare anche la palla: nella nostra attuale situazione, però, penso che lo faremo giocare da “4” visto anche l’infortunio di Kemp. È molto motivato e ci darà davvero tanta energia.

Per quel che riguarda Allen, sono soddisfatto del suo approccio e del suo lavoro in questa prima vera settimana che ha fatto con noi: sappiamo bene che viene da un lungo infortunio ed è rimasto fermo quasi un anno, non ci possiamo aspettare miracoli. Anche per questo in partita va gestito facendogli giocare 5' per poi rimetterlo in panchina a riposare. Con Trieste abbiamo provato a spingere un po’ di più tenendolo in campo ed è stato un errore perché non può reggere quel ritmo-gara che è differente rispetto a quello degli allenamenti".