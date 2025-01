Pistoia, Okorn: "Perso totalmente il controllo della gara"

Dopo l'82-115 incassato contro l'Olimpia Milano, Gasper Okorn si è presentato alla prima conferenza stampa post partita da coach dell'Estra Pistoia: "Nel primo tempo e a inizio terzo quarto, fino al 55-59, dobbiamo essere soddisfatti. Poi abbiamo perso totalmente il controllo della gara. In questo momento avversari come questo sono troppo forti per noi. Non possiamo competere, dobbiamo essere realistici. Abbiamo giocato bene fino a quando abbiamo avuto energia. Dobbiamo giocarci le nostre chance contro altre squadre con le quali possiamo competere. I rimbalzi e l'1vs1 sono i nostri problemi principali. Non siamo in grado di difendere in tutte le posizioni in situazioni di 1vs1. Questo sarà una delle più grandi sfide su cui lavorare. Siamo costretti sempre ad aiutare e permettere loro creare tiri aperti. Farò del mio meglio per provare a risolvere questi problemi con i giocatori che ho. In attacco non siamo andati male, ma dobbiamo imparare in alcune situazioni ad essere più pazienti. Devo ringraziare i tifosi: è stato bellissimo vedere il sold out e come ci hanno spinto. Devono continuare a venire al palazzetto e a darci una mano. Prometto che metteremo tutto, non abbiamo intenzione di arrenderci e ci proveremo sempre".