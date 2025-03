Pistoia, Okorn: "Bravissima Brescia a tenere Forrest fuori dalla gara"

Coach Gasper Okorn, a pochi minuti dalla sconfitta casalinga con la capolista Brescia (84-97), ha commentato in conferenza stampa il momento vissuto dalla sua Estra Pistoia: "Congratulazioni a Brescia, ha meritato la vittoria controllando la gara. Ci sono stati momenti in cui siamo riusciti ad avvicinarli, ma sono riusciti a rimandarci indietro. Non abbiamo avuto la giusta pazienza in diverse fasi della gara, in cui abbiamo effettuato scelte rivedibili oppure provato a correre a un ritmo troppo alto. Voglio ringraziare i tifosi per il supporto che ci hanno dato: la squadra ha sentito la loro energia e ha voluto renderli felici e orgogliosi. Dobbiamo essere pazienti e non uscire dal sistema, imparare quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare. Brescia è stata bravissima a tenere fuori dalla gara Forrest, ma anche hanno tenuto bene Paschall da cinque. Dopo Napoli nessuno ci sottovaluterà. Non possiamo fare altro che continuare a lavorare e lottare, e ad alzare la nostra qualità. Migliorare la squadra con nuovi innesti? È troppo presto per parlare di questo, io da oggi mi limiterò a parlare solo di basket, dopo avervi detto tutto quello che era successo fuori dal campo. Di mercato sicuramente io e Marco Sambugaro ne discuteremo, insieme anche al presidente David appena arriverà in Italia. So che non manca molto alla fine del campionato, ma vedremo cosa ci riserverà il futuro. E comunque ho visto tante cose buone".