Francia-Bosnia si decide con un canestro sulla sirena finale

L'imbattibilità transalpina nelle 6 sfide del gruppo E di qualificazione a EuroBasket 2025 viene mantenuta anche nell'ultimo turno di Orleans. La rimonta francese nell'ultimo quarto si conclude con l'arresto-e-tiro di Okobo: il tabellone finale recita 76-74. Per la Francia, pochissimo contributo da parte di Cordinier: 0 punti, 1 solo tentativo dal campo, 2 rimbalzi e 3 falli commessi in 7'. Per gli ospiti, privi di Dzanan Musa, da segnalare la serata di Amar Alibegovic: per l'ala di Trapani 14 punti e 3 assist, in una sconfitta comunque indolore in ottica partecipazione alla fase finale del torneo.