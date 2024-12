Okc e Houston volano, cadono Milwaukee e Orlando

Gli Oklahoma City Thunder centrano la nona vittoria consecutiva e restano i primi della classe a Ovest. 120-114 il risultato finale sul campo degli Indiana Pacers, dove a trascinare Okc ci pensa il solito Shai Gilgeous-Alexander: il canadese è autore di una gara da 45 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, eguagliando il suo massimo di punti in carriera in una singola partita. Con Indiana avanti anche di 15 punti nel corso della prima metà dell’incontro, Okc si conquista la vittoria nel finale, grazie a un parziale di 8-0 che cambia le sorti del match. I Pacers si affidano a Nembhard e Siakam, in una gara in cui Haliburton mette a referto solo 4 punti, ma non basta. Indiana interrompe la sua striscia di successi e resta all’ottavo posto a Est.