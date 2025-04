Stando a quanto anticipato da Moses Barda (One), la prima opzione per Trapani Shark per sostituire lo slot liberato a febbraio da Tibor Pleiss sarebbe Derek Ogbeide. Visto a Pistoia nel 2023/24, il lungo classe '97 si è visto in questa annata di EuroCup con le maglie di Cedevita Olimpia Lubiana e Hapoel Gerusalemme.