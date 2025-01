Nuovo playmaker per Scafati: firmato Edon Maxhuni

La Givova Scafati piazza un innesto nel reparto esterni. È arrivata la firma di Edon Maxhuni, playmaker classe 1998 di 188 cm proventiente da Strasburgo. "Grazie alla società - ha commentato coach Marco Ramondino - che ha fatto l’ennesimo sforzo per dare alla squadra tutti gli strumenti possibili per continuare il percorso di crescita e i miglioramenti necessari per questa parte finale di stagione in cui il peso delle partite aumenta e bisogna trovare quanto prima non solo compattezza ma anche equilibri tecnici. Siamo convinti che un giocatore esperto, versatile e con ottime doti sia di giocare con la palla che senza come Maxhuni possa aiutare la squadra non solo a salire di livello ma anche a esprimere un basket funzionale. Non vediamo l'ora che inizi a lavorare con la squadra per integrarlo il più presto possibile".