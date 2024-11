"Avrei voluto metterlo in campo dopo l'uscita per falli di Juan Núñez, ma il giocatore ha avuto un fastidio agli adduttori. Dovrà sottoporsi a degli esami, e speriamo che non sia per molto tempo": queste le parole di coach Joan Peñarroya al termine del Clasico perso in casa, dopo un tempo supplementare, col Real Madrid. Per il play brasiliano, all'esordio in Eurolega, soli 3'49" sul parquet e 5 punti.