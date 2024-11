BARCELLONA, IN ARRIVO RAUL NETO E UN LUNGO

Stando alle fonti consultate dai media spagnoli Relevo e RAC1, il Barcellona starebbe per chiudere un doppio colpo in entrata. Il roster di coach Peñarroya avrà a breve un lungo in più a disposizione, considerando l'infortunio occorso a Chimezie Metu; se sotto canestro non ci sono nomi papabili, nel reparto guardie è più chiara e libera la strada che porterebbe a Raul Neto. Se i controlli relativi alle condizioni fisiche del brasiliano dovessero dare il via libera, l'accordo con l'ex Fenerbahce sarebbe totale. Decisivo l'allargamento dei cordoni della borsa da parte della dirigenza blaugrana, sino al momento troppo stretti per permettere operazioni extra budget.