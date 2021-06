NBA Draft Lottery 2021: i Detroit Pistons avranno la prima scelta assoluta, ecco tutto l'ordine

LA LOTTERY

I Detroit Pistons vincono la Lottery e guardano subito al giovane Cade Cunningam in uscita da Oklahoma State. Completano il podio gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers. Rimane l'amaro in bocca ai Thunder, solo sesti

Dopo una stagione chiusa all'ultimo posto a Est, con un record di 20-52, arriva la consolazione per i Detroit Pistons che vincono la Draft Lottery 2021 e sceglieranno per primi al prossimo Draft in programma al Barclays Center il 29 luglio. La franchigia del Michigan ha già gli occhi puntati su Cade Cunningham, play/guardia atipica di 203cm per 100kg, la vera stella di questo Draft ricco di talento.

Secondo molti addetti ai lavori, la scelta della franchigia di Motor City è talmente certa che lo stesso Cunningham farà visita solamente a loro durante gli scrimmage pre-Draft.

Sorridono i Rockets, delusi i Thunder. Nonostante il peggior record dell'intera NBA (17 vinte e 55 perse) e la stessa percentuale di accaparrarsi la prima scelta (14%), gli Houston Rockets avranno la seconda chiamata. I texani tirano comunque un sospiro di sollievo, mentre al contrario rimangono delusi gli Oklahoma City Thunder: i Rockets avrebbero infatti perso la loro chiamata, a favore dei Thunder, in caso fossero scesi alla quinta. Festeggiano anche Cleveland e Toronto, rispettivamente alla terza e alla quarta, perché stando alle probabilità date dal record finale avrebbero dovuto scegliere in posizioni più basse (5° e 7°). Ma anche questo è il bello della Lottery.

Non solo Cunningham. Rispetto allo scorso Draft 2020, quello di quest'anno si prospetta più ricco a livello di talenti disponibili. In particolare, le prime cinque chiamate sembrano già delineate. Oltre al citato Cade Cunningham, una vera stella già pronta per il grande salto e che ha trascinato Oklahoma State alla March Madness, da segnalare anche Evan Mobley da USC. Mobley è il miglior lungo disponibile: un centro di 213cm per 98kg capace di farsi valere su entrambe le metà campo; anche se dovrà sicuramente lavorare sul suo corpo per affrontare al meglio gli altri lunghi NBA. Seguono poi due guardie con tanti punti nelle mani e che hanno dimostrato di avere una buona dose di leadership: Jalen Green in arrivo dalla G-League e Jalen Suggs da Gonzaga. Stando poi agli ultimi Mock Draft, la quinta scelta sarà Jonathan Kuminga un'ala dotata di un atletismo straordinario, nonostante debba migliorare la selezione di tiri e le percentuali da oltre l'arco.

Tutto l'elenco della lottery. Ricapitolando, ecco l'elenco completo delle prime 14 chiamate del prossimo Draft: