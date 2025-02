Nba: vittorie per Boston, Cleveland e Oklahoma, cadono i Lakers

I Boston Celtics hanno superato 116-103 i San Antonio Spurs in una delle numerose partite giocate nella notte Nba. Per i Celtics 32 punti di Tatum e 29 di Porzingis. Prosegue la marcia di Oklahoma, che si impone 115-101 sui Miami Heat trainata dai 32 di Gilgeous-Alexander. Vittoria anche per Cleveland: i Cavaliers superano 131-108 i Toronto Raptors. Cadono invece i Los Angeles Lakers del neo arrivo Doncic, sconfitti 131-119 dagli Utah Jazz. Gli altri risultati della notte: Orlando Magic-Charlotte Hornets 102-86; Washington Wizards-Indiana Pacers 130-134 dopo i tempi supplementari; Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 100-96; New York Knicks-Atlanta Hawks 149-148 dopo i tempi supplementari; Chicago Bulls-Detroit Pistons 110-128; Minnesota Timberwolves-Milwaukee Bucks 101-103; New Orleans Pelicans-Sacramento Kings 111-119; Houston Rockets-Phoenix Suns 119-111; Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 132-121; Dallas Mavericks-Golden State Warriors 111-107; Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies 128-114.