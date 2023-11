Nba: vincono i Clippers, San Antonio e New York

NBA

George e Westbrook stendono i Magic di Banchero, gi Spurs passano a Phoenix nel finale. I Knicks si impongono a Cleveland

© Getty Images Nella notte Nba, i Los Angeles Clippers battono 118-102 Orlando con 27 punti di Paul George e 18 di Russell Westbrook: non bastano ai Magic i 15 di Banchero. Sorride anche San Antonio, che vince 115-114 a Phoenix con una rimonta nel finale firmata da Johnson (27) e Wembanyama (18). Infine, i Knicks si impongono 109-91 in Ohio su Cleveland: ai Cavs non bastano i 26 di Mitchell visti i 19 messi a referto sia da Brunson che da Randle.

PHOENIX SUNS-SAN ANTONIO SPURS 114-115

Arriva con una grande rimonta nell'ultimo quarto il secondo successo di San Antonio che coincide con il secondo ko di Phoenix: in Arizona finisce 115-114 per la formazione di Popovich con un finale folle. I Suns sono infatti avanti 114-109 a 50 secondi dalla fine: a lanciare la rimonta è Victor Wembanyama, che con quattro punti di fila riporta i texani a -1. A decidere è invece la palla rubata con successivo canestro di Keldon Johnson, che toglie la palla a Durant, poi l'ex Golden State e Brooklyn fallisce sulla sirena la giocata della possibile vittoria di Phoenix. Gioia incontenibile per San Antonio, che vince grazie ai 27 punti proprio di Johnson e ai 18 di Wembanyama, che chiude con il 50% dal campo (6/12) e con il 33% dall'arco (2/6). Numeri non troppo diversi (18 con 7/17 al tiro) per Vassell. Tra le fila dei Suns non bastano invece i 26 di Durant, i 20 di Gordon, i 19 di Allen e la doppia doppia a quota 12 sia nei punti che nei rimbalzi di Nurkic. Le due franchigie sono così appaiate a 2-2 di record: con loro anche i Lakers. Tra 48 ore il rematch, sempre a Phoenix.

LOS ANGELES CLIPPERS-ORLANDO MAGIC 118-102

I Clippers festeggiano al meglio la trade che porta James Harden a Los Angeles e si impongono in casa 118-102 su Orlando, che incassa il secondo ko consecutivo nel giro di 24 ore dopo aver perso, tra l'altro, contro i Lakers. Serve però una sontuosa ripresa, perché all'intervallo lungo i Magic sono avanti di un possesso (50-47). Nel solo terzo periodo, però, la formazione di Lue stacca Banchero e compagni, che incassano un pesante 41-21 e non riescono, nei 12 minuti finali, a ridurre le distanze. Risultano decisivi i 27 punti di Paul George, che mette a referto 6 triple, e i 18 di Russell Westbrook, oltre ai 17 di Hyland. Inutili, per Orlando, i 15 punti messi a segno da Paolo Banchero, che chiude con 5/13 dal campo segnando una sola tripla e con 4 liberi sbagliati. Questo ko riporta in equilibrio il record dei Magic, ora a 2-2 dopo i successi in avvio di Regular Season con Houston e Portland. I Clippers, invece, sono a 3-1 insieme a Golden State e Okc alle spalle di Denver. Il prossimo match sarà infuocato: il derby di Los Angeles con i Lakers.

CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 91-109

Colpo grosso di New York a Cleveland: finisce 109-91 per i Knicks in casa dei Cavs che incassano il terzo ko di fila. Gli ospiti costruiscono il successo nei primi 36 minuti di gioco: innanzitutto il +6 (58-52) all'intervallo lungo, ma è il 28-16 del terzo quarto che pone fine ad ogni speranza di rimonta della franchigia dell'Ohio. Un match nel quale prova ad incidere ma solo in parte Donovan Mitchell, già in formato mattatore da Regular Season e autore di 26 punti con 11/20 dal campo segnando solo in area (11/17 da 2 e 4/4 ai liberi). Numeri che però non bastano di fronte ai 19 messi a referto dalla coppia dei Knicks composta da Brunson e Randle, con quest'ultimo che aggiunge anche 10 rimbalzi anche se chiude con un non esaltante 5/14 al tiro. Dopo il successo per 114-113 in casa di Brooklyn, Cleveland non ha più vinto: proverà a farlo nel rematch a campo invertito. Al Madison Square Garden, invece, I Knicks proveranno a fare 3 su 5 in questo avvio di Regular Season.